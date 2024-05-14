شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «صدق» إلى 1.2 مليون ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي من عام 2024م مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق 2023م نتيجة إلى تسجيل فروق عملة ناتجة عن شركة تابعة خارج المملكة العربية السعودية وتسجيل مخصصات هبوط للأصول.

وبحسب البيان يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2024م مقارنة مع الربع السابق (الربع الرابع) من عام 2023م نتيجة إلى انخفاض مصاريف التشغيل وذلك لارتفاع مصاريف التشغيل خلال الربع السابق نتيجة تسجيل هبوط في قيمة الشهرة والآلات والمعدات.

وشملت الأسباب: ارتفاع إجمالي الربح نتيجة ارتفاع المبيعات. الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) بنسبة 83.3% في الربع الأول من 2024، مسجلة صافي خسارة بنحو 1.21 مليون ريال، مقابل 660 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي من عام 2024م مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق 2023م نتيجة إلى تسجيل فروق عملة ناتجة عن شركة تابعة خارج المملكة العربية السعودية وتسجيل مخصصات هبوط للأصول.وبحسب البيان يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2024م مقارنة مع الربع السابق (الربع الرابع) من عام 2023م نتيجة إلى انخفاض مصاريف التشغيل وذلك لارتفاع مصاريف التشغيل خلال الربع السابق نتيجة تسجيل هبوط في قيمة الشهرة والآلات والمعدات.وشملت الأسباب: ارتفاع إجمالي الربح نتيجة ارتفاع المبيعات.