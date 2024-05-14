شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تحذر: صناعة زيت الزيتون العالمية مهددة بعدة مخاطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تغلب المزارعون ومطاحن الزيتون في إسبانيا التي تعد أكبر دولة منتجة لزيت الزيتون في العالم مرة أخرى على درجات الحرارة المرتفعة والطقس الجاف لإنتاج زيت زيتون بكر ممتاز من الطراز العالمي، لكن مع ذلك ما تزال الدولة تدق ناقوس الخطر، مؤكدة أن الصناعة مهددة بعدة مخاطر هذا العام، وعلى رأسها تغير المناخ وتراجع المحاصيل، وفق ما ذكرت صحيفة أليف أويل تايمز. اكتساح إسباني حصلت اثنتان وثمانون علامة تجارية لزيت الزيتون البكر الممتاز من ستة مجتمعات مستقلة في إسبانيا على جوائز في مسابقة "إن واي آي أو أو سي" لعالمية لزيت الزيتون لعام 2024 .

إنتاج إسبانيا من زيت الزيتون

وفقًا لأحدث البيانات أنتجت إسبانيا 846.800 طن في موسم الحصاد 2023- 2024، وهو أقل بكثير من متوسط نصف العقد الماضي ولكنه أعلى بكثير من الحصاد السيئ تاريخيًا في العام الماضي.

تغلب المزارعون والمطاحنون على مزيج العديد من أشجار الزيتون، مما أدى إلى إنتاج كميات أقل مع انخفاض مستويات تراكم الزيت بسبب التقلبات الشديدة في درجات الحرارة في الربيع وتأثيرات الجفاف.

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وقال خوان إجناسيو الرئيس التنفيذي لشركة "لا أوليفيلا" التي حصلت على جائزة :" كان هذا العام صعبا بشكل خاص لأن درجات الحرارة المرتفعة في أكتوبر جعلت من الصعب على شجرة الزيتون تصنيع الزيت وإجراء عملية الاستخراج البارد".

"تحول عميق" في صناعة زيت الزيتون

في هذا السياق، قالت شركة "ديوليو" الإسبانية وهي أكبر شركة منتجة لزيت الزيتون في العالم، إن الصناعة بحاجة إلى الخضوع ”لتحول عميق” في وقت تتصارع فيه مع واحدة من أكثر اللحظات تحديًا في تاريخها.

أثرت عاصفة كاملة من تغير المناخ وارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم القوي على سلسلة قيمة زيت الزيتون في الأشهر الأخيرة. تراجع محاصيل الزيتون أدى عامين متتاليين من الحرارة في إسبانيا إلى الحد من محصول الزيتون وبلغت ذروتها في ارتفاع غير مسبوق في الأسعار أذهل المستهلكين وقدامى العاملين في الصناعة على حد سواء.

تنتج إسبانيا أكثر من 40% من إنتاج زيت الزيتون في العالم، مما يجعلها مرجعًا عالميًا للأسعار. أسعار زيت الزيتون سجلت أسعار زيت الزيتون البكر الممتاز في الأندلس بإسبانيا رقما قياسيا بلغ 9.2 يورو أو 9.84 دولار للكيلوجرام الواحد في يناير.

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وكان يتم تداوله بحوالي 7.8 يورو اعتبارًا من 19 أبريل بانخفاض من حوالي 8 يورو في نهاية مارس.

وقال مراقبون أنها ”لا تزال أمام العالم أشهر حتى يعرف الكميات المحتملة لمحصول 2024/2025 وحتى تلك اللحظة ستكون هذه التحركات دقيقة وستظل الأسعار متقلبة”. دول إنتاج زيت الزيتون وتأتي معظم إمدادات العالم من زيت الزيتون من البحر الأبيض المتوسط وتعتبر دول جنوب أوروبا مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان من بين المنتجين الرئيسيين لهذه السلعة الثمينة في العالم.