نهاية التعاملات.. الدولار يتراجع لأقل من 47 جنيها في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم، الثلاثاء، في 8 بنوك لأقل من 47 جنيها للبيع، بينما تماسك السعر لأعلى من مستوى 47 جنيها في مصرف أبوظبي الإسلامي، مقارنة بأسعار أمس.

وفيما يلي سعر الدولار في 9 بنوك، وفقا لموقع "مصراوي":

البنك الأهلي المصري: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 46.80 جنيها للشراء، و46.90 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 46.78 جنيه للشراء بتراجع 55 قرشا، و46.88 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشا البيع.

بنك الإسكندرية: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع بتراجع 18 قرشا.