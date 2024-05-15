وزير المالية يختتم مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي 2024م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان مشاركته في النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي الذي عُقد خلال المدة من 14 – 16 مايو الحالي بمدينة الدوحة .

وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية بعنوان “إعادة صياغة اقتصادات الشرق الأوسط”، أكّد الجدعان أن جهود التنويع الاقتصادي في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030 ساهمت في ارتفاع الإيرادات غير النفطية، وخفض معدل البطالة، ومضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأشار معاليه إلى أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي تتجه نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يدعم القطاع الخاص ويُمكّن الشباب، مؤكداً أن دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من نموها الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى المنطقة.

يشار إلى أن المنتدى جمع عدداً من صنّاع القرار وقادة القطاعين الحكومي والخاص من حول العالم لمناقشة التحديات والفرص الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.