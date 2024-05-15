الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات تراجع المخزونات الأمريكية

0 نشر
وكالات - طوكيو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات تراجع المخزونات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم مع تهديد حرائق غابات كبيرة لمنطقة الرمال النفطية في كندا وتوقع السوق تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية .
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 82.71 دولاراً للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 78.39 دولاراً للبرميل .
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا