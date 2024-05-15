شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات تراجع المخزونات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم مع تهديد حرائق غابات كبيرة لمنطقة الرمال النفطية في كندا وتوقع السوق تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية .

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 82.71 دولاراً للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 78.39 دولاراً للبرميل .