شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما» يطرح مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية لطلب مرئيات العموم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرح البنك المركزي السعودي "ساما" مشروع "مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية" لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وتأتي هذه الخطوة؛ انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي، وتأكيدًا على متابعة الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة كمبادرة من "ساما".
وحدد "ساما" في المبادرة عدداً من المتطلبات التنظيمية لشركات النقود الإلكترونية المرخص لها عند فتح المحافظ الإلكترونية للعملاء، والتي يتعين الالتزام بها حمايةً للمتعاملين في القطاع، ودعمًا لمزودي الخدمة لتحسين خدماتهم، بما يسهم في تعزيز سلامة واستقرار هذا النشاط.
ويستقبل "ساما" المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية" على مدى (15) يومًا؛ لتتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد النسخة النهائية لها.
ويمكن الاطلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط من هنا.
يشار إلى أن عدد شركات النقود الإلكترونية المرخصة لتقديم المحافظ الإلكترونية في الوقت الحالي بلغ 11 شركة, فيما تجاوز إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية أكثر من 21 مليون محفظة في السعودية.
وتأتي هذه الخطوة؛ انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي، وتأكيدًا على متابعة الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة كمبادرة من "ساما".
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ويستقبل "ساما" المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية" على مدى (15) يومًا؛ لتتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد النسخة النهائية لها.
ويمكن الاطلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط من هنا.
يشار إلى أن عدد شركات النقود الإلكترونية المرخصة لتقديم المحافظ الإلكترونية في الوقت الحالي بلغ 11 شركة, فيما تجاوز إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية أكثر من 21 مليون محفظة في السعودية.