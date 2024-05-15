شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة يوقع مع نظيرته الأمريكية خارطة طريق للتعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية