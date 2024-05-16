شكرا لقرائتكم خبر الخطيب: المملكة ملتزمة بتوفير تجارب استثنائية للسياح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير السياحة أحمد الخطيب إن حكومة المملكة ملتزمة بتوفير تجارب سياحة استثنائية للسياح القادمين إليها من خلال إنشاء مشروعات وجهات سياحية كبرى جديدة بقيمة 800 مليار دولار، لجعل السعودية الخيار الأول للمسافرين عالميا.

وأبان في مؤتمر مبادرة (GREAT Futures) بالرياض، أنه من المتوقع أن تجذب المبادرات الطموحة التي أطلقتها المملكة استثمارات بقيمة 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030م، مشيرا إلى أن دمج قطاعات السياحة والرياضة والثقافة يعد حجر الزاوية في رؤية المملكة 2030.

وقال «إن استضافة المملكة لأكثر من 90 فعالية رياضية عالمية كبرى مثل الفورمولا 1 وكأس التنس والمصارعة الترفيهية العالمية والملاكمة قد وضعتها على الخريطة كونها مركزا للرياضة العالمية»، مبينا أن قيمة قطاع الرياضة تبلغ 5.76 مليارات دولار، وأن المملكة تهدف إلى وصول الاستثمارات في القطاع إلى 22 مليار دولار بحلول عام 2030م.

وأوضح وزير السياحة، أن قطاعات الثقافة السعودية تؤدي دورا جوهريا في تطور المملكة، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون الثقافي بين المملكة وبريطانيا.

واستعرض ضمن كلمته مسيرة النجاحات التي حققها قطاع السياحة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن المملكة حققت إنجازا استثنائيا في القطاع السياحي يتمثل في استقبال 100 مليون سائح في عام 2023 - قبل الموعد المحدد بسبع سنوات.

وأكد أن المملكة تستثمر في قطاع السياحة انطلاقا من ثقتها في إمكاناتها، مبينا أن وزارة السياحة تعمل على توفير مليون فرصة عمل في القطاع وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%.

وأكد حرص وزارة السياحة على تمكين وتأهيل رأس المال البشري من الكوادر الوطنية العاملة في القطاع السياحي من خلال البرامج التدريبية المتعددة التي أطلقتها، أبرزها برنامج «رواد السياحة»، مبينا أن عدد السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع السياحي يبلغ أكثر من 240 ألفا، مبينا أنه تم تدريب أكثر من 2600 طالب سعودي في المملكة المتحدة.

وقال «إن برنامج «الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي» يحتل مكانة محورية في أهداف جذب الاستثمارات، وتهدف الوزارة إلى تخفيض الرسوم الحكومية بشكل أكبر في المستقبل».

وأوضح أن المملكة استقبلت خلال هذا العام أكثر من 165,600 سائح بريطاني، وتم إصدار أكثر من 560.462 تأشيرة الكترونية للسياح البريطانيين منذ عام 2019م، مشيرا إلى أن هناك حاجة واضحة لزيادة الاتصال وتوسيع عدد مشغلي الفنادق البريطانيين في المملكة.