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ووقع مذكرة التفاهم كل من: رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، ووزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري.
وتأتي هذه المذكرة تماشيا مع استراتيجية البنك الإسلامي للتنمية (2023-2025)، ورؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على دعم التحول الاقتصادي المستدام في قطر، وعلى تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب.
وأكد الطرفان أنه من خلال هذه المبادرة الطموحة، سنعمل على تعزيز علاقاتنا العميقة، وتعزيز التحول الاقتصادي، ودفع التعاون الدولي، وستركز الشراكة على دمج المرأة والشباب، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية.
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