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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فرصة استثمارية بمنتزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزارعة اليوم ,عن طرح فرصة استثمارية بمنتزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة , وذلك لدعم الأنشطة البيئية السياحية بالمنطقة , ودعم الغطاء النباتي وتنميته.
وتتمثل الفرصة في استثمار جزء من متنزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة بعقد يمتد لـ 10سنوات , والتي يمكن التقديم عليها بمنصة فرص عبر الرابط التالي : https://t.co/GNLi0QrvCY .