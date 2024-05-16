وتتمثل الفرصة في استثمار جزء من متنزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة بعقد يمتد لـ 10سنوات , والتي يمكن التقديم عليها بمنصة فرص عبر الرابط التالي : https://t.co/GNLi0QrvCY .

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزارعة اليوم ,عن طرح فرصة استثمارية بمنتزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة , وذلك لدعم الأنشطة البيئية السياحية بالمنطقة , ودعم الغطاء النباتي وتنميته.

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فرصة استثمارية بمنتزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية