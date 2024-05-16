الاقتصاد

فرصة استثمارية بمنتزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزارعة اليوم ,عن طرح فرصة استثمارية بمنتزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة , وذلك لدعم الأنشطة البيئية السياحية بالمنطقة , ودعم الغطاء النباتي وتنميته.

وتتمثل الفرصة في استثمار جزء من متنزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة بعقد يمتد لـ 10سنوات , والتي يمكن التقديم عليها بمنصة فرص عبر الرابط التالي : https://t.co/GNLi0QrvCY .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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