شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر طبق البيض في السعودية.. وتباين في منتجات الألبان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء عن تراجع سعر طبق البيض في السعودية، وتباين أسعار الحليب والجبن خلال شهر أبريل الماضي، على أساس شهري، فيما استقر سعر اللبن الطازج والزبادي.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن الهيئة، فإن سعر الحليب الطازج المحلي، استقر على أساس شهري، فيما انخفض بنسبة 02% على أساس سنوي، مسجلا 5.99 ريال للتر. سعر الحليب بحسب النشرة فإن سعر الحليب السائل المعلب، انخفض بنسبة 0.8%، على أساس شهري، و1.6% على أساس سنوي، مسجلا 3.67 ريال.

وأفادت النشرة بأن سعر الحليب البودرة المعلب بلغ 86.03 ريال (1.8 كجم)، مرتفعا بنسبة 0.1%، و2%، على أساس شهري وسنوي على التوالي.

وبلغ سعر حليب الأطفال حديثي الولادة (400 جم) 45.83 ريال، مرتفعا بنسبة 0.3% على أساس شهري، و7.8% على أساس سنوي. سعر اللبن واستقر سعر اللبن الطازج المحلي، واللبن الزبادي على أساس شهري وسنوي في شهر أبريل الماضي.

وبلغ سعر الجبن الشيدر علب 6.79 ريال (100 جم) مرتفعا بنسبة 0.2% على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 1.2% على أساس سنوي.

وسجل سعر الجبن الكاسات المحلي 19.59 ريال (500 جم) مرتفعا بنسبة 0.2% على أساس شهري، بينما تراجعت بنسبة 3.9% على أساس سنوي.

وانخفض سعر الجبن الكاسات المستورد بنسبة 0.3% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 0.1% على أساس سنوي، مسجلا 7.78 ريال.

وتراجع سعر الجبن المثلثات بنسبة 0.4%، و1.1% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلا 5.36 ريال.

وسجل سعر طبق البيض المحلي 18.42 ريال، منخفضا بنسبة 0.9%، على أساس شهري، و12.6 % على أساس سنوي في أبريل الماضي.