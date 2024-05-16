شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار واحد كل أسبوع.. موجة جديدة من فشل البنوك تهدد العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع أحد المليارديرات البارزين فشل البنوك الأمريكية بشكل كبير خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول تثير مخاوف المستثمرين، وتلقي بظلالها على الاقتصاد، إلى جانب موجات الذعر التي تنتشر بين عملاء تلك البنوك وقد تؤدي إلى موجة سحب جماعية لودائعهم مثلما حدث في 3 بنوك أمريكية تعرضت للانهيار مؤخراً، وفق ما ذكر موقع "وايتشر" العالمي. استعداد لمواجهة إخفاقات واسعة حث قطب الاستثمار العقاري والرئيس التنفيذي لشركة "ستاروود كابيتال" التي تبلغ قيمتها 115 مليار دولار باري ستيرنليشت على الاستعداد لمواجهة إخفاقات كبيرة في العام المقبل.

توقع ستيرنليشت أن تشهد الولايات المتحدة فشل بنك واحد كل أسبوع. 4000 بنك إقليمي وانهيار محتمل وعلى وجه التحديد، ذكر أن أكثر من 4000 بنك إقليمي ومجتمعي ومحلي في البلاد ستكون معرضة للخطر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

وفي الوقت نفسه، تقترب أزمة الديون الأمريكية حيث تواجه العملة الأمريكية تراجعاً في انتشارها على المستوى الدولي. فشل البنوك الأمريكية الكبرى على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت الأهمية المتزايدة لتحالف البريكس بمثابة تطور جيوسياسي هائل.

حصل الجنوب العالمي على صوت متجدد وسط سعي المجموعة إلى عالم متعدد الأقطاب.

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ومع ذلك، فقد أثرت مبادراتهم بشكل كبير على الغرب حيث تم تراجع دور الدولار الأمريكي من خلال النشاط التجاري لمجموعة البريكس على مدار العام، وإن مازال مسيطرًا حتى الآن إلا أنه تراجع عما سبق من أكثر من 80% قبل عقود إلى أقل من ذلك في الوقت الحالي. التخلي عن الدولرة ومع ذلك، فإن الإجراءات التي اتخذتها مجموعة البريكس للتخلي عن الدولرة ليست هي كل ما ينبغي أن يثير القلق حيث قام ملياردير بتنبؤ كبير بفشل أحد البنوك الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، توقع باري ستيرنليشت حدوث مجموعة من حالات فشل البنوك في العام المقبل 2025. تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وقال ستيرنليشت أنه السيناريو الأسوأ لعدم خفض الفائدة ودعم الاقتصاد الأمريكي :"أعتقد أنه لا يمكن استبعاد حدوث أزمة مالية أمريكية عالمية فقد نرى بنكًا يفشل ويفلس كل يوم أو كل أسبوع وربما يفلس بنكين اثنين في الأسبوع".

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ويقول محللون من المؤكد أن هذا التوقع سيئ خاصة في ضوء العواقب التي قد يخلفها على الاقتصاد الأمريكي والتي لن يسلم منها العالم. انهيار البنوك الكبرى وفي العام الماضي 2023، انهار بنك "فيرست ريبابليك" وقبله "سيليكون فالي" مما تسبب في قلق كبير بين الأمريكيين وفي دول عدة حول المخاطر المحيطة بالبنوك الكبرى.

وكان لدى البنك فيرست ريبابليك أصول تزيد قيمتها عن 6 مليارات دولار و مصادرة الحكومة لـ 4 مليارات دولار أخرى.

واعتبر محللون أن تنبؤات ستيرنليشت ليست وهمًا ولكن تؤدي إلا إلى تضخيم وتأكيد حقيقة هشاشة الوضع النقدي والمالي الأمريكي.

وأردف محللون بأنه في الواقع فتوقعات ستيرنليشت مرتبطة بأسعار الفائدة المرتفعة والمخاوف المتعلقة بالتضخم.

علاوة على ذلك، لم يُظهر الاحتياطي الفيدرالي أي علامات على خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب. تراجع الفيدرالي عن خفض الفائدة في 2024 على الرغم من أن البنك المركزي قال إنه سيخفض أسعار الفائدة في عام 2024 إلا أنه لم يستقر على جدول زمني.

لذلك، من الممكن أن تواجه هذه البنوك المجتمعية صعوبات عاجلاً وليس آجلاً.

بالإضافة إلى ذلك فإن زيادة الديون الفيدرالية والمخاوف المتعلقة بالدولار الأمريكي لن تؤدي إلا إلى تعزيز التوقعات القاتمة للولايات المتحدة التي تتجه نحو انتخابات رئاسية حاسمة هذا العام.