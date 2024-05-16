شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم «على بابا» تتلقى ضربة موجعة بعد انخفاض أرباحها الفصلية 86% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مجموعة "علي بابا القابضة" الصينية عن انخفاض بنسبة 86% في أرباح الربع الرابع، وذلك بسبب تغييرات التقييم في الأسهم مما دفع أسهمها المدرجة في الولايات المتحدة للانخفاض بنسبة 6% على الرغم من أن الإيرادات فاقت التوقعات، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

خطة لإنعاش الأسهم

كما أعلنت الشركة أنها ستعيد إحياء خطة تم طرحها لأول مرة في عام 2022 لترقية إدراجها الثانوي في هونج كونج إلى إدراج أولي مع الاحتفاظ بإدراجها الأساسي في نيويورك.

وشهدت أكبر مجموعة للتجارة الإلكترونية في الصين من حيث الحصة السوقية عامًا مضطربًا منذ الإعلان عن أكبر تغيير في تاريخها الممتد 25 عامًا في مارس 2023 حيث انقسمت إلى ست وحدات وأعادت التركيز على أعمالها الأساسية بما في ذلك التجارة الإلكترونية محليا.

سلع منخفضة التكلفة

منذ جائحة كوفيد-19 والمستهلكون ينفقون بشكل أقل من ذي قبل سط تباطؤ اقتصادي وتراجع طويل في العقارات.

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ساعد تركيز علي بابا على السلع منخفضة التكلفة استجابة للإنفاق الاستهلاكي الحذر على تعزيز مبيعات التجارة الإلكترونية المحلية مما أدى إلى نمو بنسبة 7٪ في إجمالي الإيرادات في الربع المنتهي في 31 مارس.

صافي دخل مجموعة علي بابا

لكن صافي دخل المجموعة بلغ 3.27 مليار يوان (452 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 23.52 مليار يوان قبل عام.

وانخفضت أسهم علي بابا بنسبة 5.6% في التعاملات في بورصة نيويورك.

قال رئيس مجلس الإدارة جو تساي بعد الإعلان عن الأرباح أن الشركة ترى "علامات مبكرة" على تزايد الثقة.

ذكر تساي: "لقد رأينا انتعاشا في بعض العناصر مثل الملابس والإلكترونيات ونحن نعلم أن المستهلكين الصينيين لديهم القدرة على الإنفاق ولكن هذا الاستعداد للإنفاق يعكس ثقتهم بشأن المستقبل".

التركيز على الخصومات

ارتفعت الإيرادات الفصلية في ذراع الشركة التجارية المحلية "تاوباو" ومجموعة "تي مول" بنسبة 4٪ على أساس سنوي مع زيادة حجم الطلب بأرقام مزدوجة.

وقد طغت إيرادات التجارة المحلية لشركة علي بابا في الأرباع الأخيرة على النمو الكبير للمنصات منخفضة السعر والتي تركز على الخصم.

أعلنت المجموعة عن إيرادات بلغت 221.87 مليار يوان في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس مقارنة بالتقديرات البالغة 219.66 مليار يوان.

توقعات نمو علي بابا

وتوقع المحللون نموا قويا من ذراع التجارة الرقمية الدولية لشركة علي بابا، نظرا لاستثماراتها في بناء حصة في السوق العالمية وشهية المستهلكين العالميين للسلع منخفضة التكلفة من الصين.

إيرادات التجارة الرقمية

حقق هذا القطاع نموًا بنسبة 45%، مقارنة بارتفاع متوقع في الإيرادات بنسبة 39%.

وشهدت أيضًا خسائر تضاعفت تقريبًا إلى 4.1 مليار يوان (567 مليون دولار) من 2.2 مليار قبل عام حيث استثمرت بكثافة لتظل قادرة على المنافسة في مضمار الأسعار مع تقصير أوقات التسليم.

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وشهدت الأعمال " الأخرى للمجموعة وهي قسم العمليات السحابة، نموًا في الإيرادات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من العملاء الخارجيين".