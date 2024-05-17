شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني يوم الخميس، انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2670 دولار أمريكي، بانخفاض 0.15%، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1660 يورو بارتفاع 0.06%. انخفاض الأسهم البريطانية أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملات الخميس على انخفاض.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.08%، ما يعادل 7.15 نقطة، ليصل عند مستوى 8438.65 نقطة.