شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق تواصل استقرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بورصة اللحوم الحمراء في مصر تشهد حالة من الاستقرار المحلوظ لأكثر من شهر بعد هبوط واضح مع قرارات البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي وتوفير الدولار للكافة السلع، وفي هذا الإطار شهدت اللحوم الحمراء في الأسواق اليوم استقرار ملحوظ بين 320 و 420 جنيها للكيلو حسب القطعية، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة سجلت الأسعار 300 جنيه، ويجرى طرح الكيو في منافذ امان بسعر 290 جنيها للكيلو إلى 320 جنيهات وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها.

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم الضأن فإن سعر الكيلو يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 320- 350 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 340 و390 جنيها للكيلو.

ويشهد سوق اللحوم استقرار ملحوظ في الأسعار خلال الفترة الحالية، مع ضخ معروض كبير في الأسواق عبر المنافذ والشوادر المختلفة من أجل المساهمة في ضبط الأسعار.