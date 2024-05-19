شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليون ريال.. خسائر «صدر للخدمات اللوجستية» في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحولت شركة صدر للخدمات اللوجستية إلى الخسارة في الربع الأول من 2024، مسجلة خسائر بقيمة 1.539 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 3.287 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعودي تسجيل الخسائر إلى انخفاض المبيعات بنسبة 22% وانخفاض تكلفة المبيعات بنسبة أقل من الانخفاض في المبيعات حيث انخفضت بنسبة 19%.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع مصروفات البيع والتسويق وارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية، وانخفاض الإيرادت الأخرى وانخفاض أرباح الاستثمارات، وارتفاع تكاليف التمويل.

وانخفض صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الخسارة خلال الربع السابق وذلك نتيجة: ارتفاع المبيعات بنسبة 26% وارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة أقل من ارتفاع المبيعات حيث ارتفعت بنسبة 23%.

وأفادت بأن من ضمن الأسباب: انخفاض مصروفات البيع والتسويق، وانخفاض مخصص خسائر الإئتمان، وانخفاض تكاليف التمويل، وانخفاض مخصص الزكاة.