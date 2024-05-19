شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عضو لجنة المراجعة في «بي سي آي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) استقالة عضو لجنة المراجعة عزيز محمد مبارك آل فهد القحطاني (عضو من خارج المجلس).

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن القحطاني تقدم باستقالته من عضوية لجنة المراجعة بتاريخ 19/ 05 /2024 وذلك استناداً إلى لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بشأن ماورد في المادة 51 (فقرة ز).

ونصت الفقرة على (يشترط أن لا يشغل عضو لجنة المراجعة عضوية لجان مراجعة في أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد)، على أن يكون تاريخ سريان الاستقالة 19/ 05 /2024.

