شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين سعيد الغامدي رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي على تعيين سعيد الغامدي (عضو غير تنفيذي) رئيسا لمجلس إدارة البنك، وتعيين يزيد الحميد (عضو غير تنفيذي) نائبا لرئيس مجلس الإدارة

وقال البنك في بيان على تداول: إن بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي السعودي المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 01 مايو 2024م، والذي تم فيه انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التي بدأت من تاريخ 15 مايو 2024م، وتنتهي بتاريخ 14 مايو 2027م.

وقرر مجلس الإدارة المنتخب خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 مايو 2024م، اختيار وتسمية رئيس المجلس ونائب الرئيس، شريطة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.

واستلم البنك عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بتاريخ 19 مايو 2024م.