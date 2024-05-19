شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «الفخارية» إلى 6.5 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول يعود ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض المبيعات.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى إثبات خسائر انخفاض في قيمة الأصول الثابتة في الربع السابق بمبلغ 46 مليون ريال. الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية بنسبة 126.2% في الربع الأول من 2024، مسجلة صافي خسارة 6.47 مليون ريال، مقابل خسائر بـ2.86 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول يعود ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض المبيعات.ويعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى إثبات خسائر انخفاض في قيمة الأصول الثابتة في الربع السابق بمبلغ 46 مليون ريال.