شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «مجموعة فتيحي» إلى 2 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح مجموعة فتيحي القابضة في الربع الأول من 2024 بنسبة 25.8%، مسجلة 2.037 مليون ريال، مقابل 1.620 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من عام 2024م مقارنة بصافى الربح خلال الربع الأول من عام 2023م بشكل رئيسي إلى: تحقيق ربح من حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة خلال الربع الأول من عام 2024 بمبلغ 5 ملايين ريال مقارنة بتحقيق خسارة بمبلغ 0.06 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2023م.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة 9.28% حيث بلغت خلال الربع الأول من عام 2024م مبلغ 6.4 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 7 ملايين ريال خلال الربع الأول من عام 2023م.

وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب: تسجيل أرباح من بيع ممتلكات ومعدات بمبلغ 0.06 مليون ريال خلال الربع الاول من عام 2024م، مقارنة بعدم تسجيل أية أرباح خلال الربع الأول من عام 2023م.

وجاء هذا على الرغم من: انخفاض المبيعات بنسبة 51.5% حيث بلغت 8.9 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2024م مقارنة بمبلغ 18.3 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2023م.

ونوهت باستلام توزيعات أرباح من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل خلال الربع الأول من عام 2023م بمبلغ 1.09 مليون ريال، مقارنة بعدم استلام أية أرباح خلال الربع الأول من عام 2024م.

وأشارت إلى تحقيق أرباح تقييم استثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بلغت 0.1 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2023م، مقارنة بعدم تحقيق أرباح خلال الربع الأول من عام 2024م.

ويعود سبب الارتفاع في صافي ربح الربع الأول من عام 2024م مقارنة بصافي الربح خلال الربع الرابع من عام 2023م بشكل رئيسي إلى: ارتفاع حصة الشركة من نتائج اعمال شركة زميلة خلال الربع الأول من عام 2024م بنسبة 64.5% حيث بلغت 5 ملايين ريال مقارنة بـ3 ملايين ريال خلال الربع الرابع من عام 2023م.

وذكرت أن من ضمن الأسباب: انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة 4.7% حيث بلغت خلال الربع الأول من عام 2024م مبلغ 6.4 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 6.7 مليون ريال خلال الربع الرابع من عام 2023م.

وأفادت بأن الأسباب تشمل: تسجيل أرباح من بيع ممتلكات ومعدات بمبلغ 0.06 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2024م، مقارنة بعدم تسجيل أية أرباح خلال الربع الرابع من عام 2023م.

وجاء هذا على الرغم من: انخفاض المبيعات بنسبة 12% حيث بلغت 8.9 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2024م مقارنة بمبلغ 10.1 مليون ريال خلال الربع الرابع من عام 2023م.

ونوهت بارتفاع مصروفات الزكاة خلال الربع الأول من عام 2024م حيث بلغت 0.9 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 0.08 ريال خلال الربع الرابع من عام 2023م.