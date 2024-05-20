شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. الجدعان يلتقي عددًا من الوزراء والرؤساء والمستثمرين والان نبدء بالتفاصيل



ويتضمن الوفد نائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف، والعديد من المسؤولين من الوزارة، والمركز الوطني للتخصيص، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الوطني، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق البنية التحتية الوطني. المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسيلتقي الجدعان عددًا من الوزراء والرؤساء والمستثمرين في الصين لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في المملكة في ظل رؤية السعودية 2030.

وتأتي هذه الاجتماعات استمرارًا لتوثيق أواصر التعاون وترسيخ العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات،بما يحقق النمو الاقتصادي العالمي. الاجتماع الثالث للجنة المالية وسيترأس الوزير الجدعان إلى جانب وزير المالية الصيني لان فوان الاجتماع الثالث للجنة المالية الفرعية التابعة للجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى.

كما سيشارك في اجتماع الطاولة المستديرة الذي ينظمه المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع البنك الصناعي التجاري الصيني.

وسيترأس نائب الوزير مع نائب وزير المالية الصيني لياو مين اجتماع الطاولة المستديرة الذي تستضيفه وزارة المالية الصينية وينظمه بنك التنمية الصيني بالتعاون مع شركة الاستثمار الصينية. الدمام - شريف احمد - يترأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماعات السعودية الصينية التي ستعقد خلال الفترة من 21-20 مايو الحاليّ، في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية.ويتضمن الوفد نائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف، والعديد من المسؤولين من الوزارة، والمركز الوطني للتخصيص، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الوطني، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق البنية التحتية الوطني.وسيلتقي الجدعان عددًا من الوزراء والرؤساء والمستثمرين في الصين لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في المملكة في ظل رؤية السعودية 2030.وتأتي هذه الاجتماعات استمرارًا لتوثيق أواصر التعاون وترسيخ العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات،بما يحقق النمو الاقتصادي العالمي.وسيترأس الوزير الجدعان إلى جانب وزير المالية الصيني لان فوان الاجتماع الثالث للجنة المالية الفرعية التابعة للجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى.كما سيشارك في اجتماع الطاولة المستديرة الذي ينظمه المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع البنك الصناعي التجاري الصيني.وسيترأس نائب الوزير مع نائب وزير المالية الصيني لياو مين اجتماع الطاولة المستديرة الذي تستضيفه وزارة المالية الصينية وينظمه بنك التنمية الصيني بالتعاون مع شركة الاستثمار الصينية.