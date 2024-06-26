شكرا لقرائتكم خبر مطار الملك خالد الدولي الأول عالميا في الالتزام بمواعيد الرحلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق مطار الملك خالد الدولي المركز الأول لأكثر المطارات التزاما بمواعيد الرحلات حول العالم لشهر مايو الماضي في إنجاز نوعي يجسد مستوى درجة الالتزام التي يتمتع بها مطار العاصمة.

جاء ذلك خلال التصنيف العالمي الذي أعلنت عنه Cirium Diio الرائدة في مجال تحليلات الطيران بالاستناد إلى مجموعة واسعة من البيانات والتحليلات ذات الصلة بالرحلات الجوية، بهدف تحسين كفاءة تخطيط الرحلات، وبما يعزز تجربة المسافرين من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن رحلاتهم الجوية.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض التي تتولى إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله أيمن أبوعباة، عن فخره بحصول مطار الملك خالد الدولي على المركز الأول، مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة لالتزام المطار وشركائه بتقديم أعلى مستوى من الخدمات التشغيلية الكفيلة بتحقيق هذه الدرجة المشرفة من الأداء.

وأشار أبوعباة إلى التزام منسوبي شركة مطارات الرياض ببذل أقصى جهد لتحقيق أعلى درجات التميز والالتزام التي يستحقها المطار، بالنظر للمكانة المتميزة التي يتمتع بها بوصفه البوابة الأبرز للتعريف بواحدة من أنشط العواصم الإقليمية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية، مضيفا أن هذا التميز يأتي تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعمل على ترسيخ الدور الريادي للمملكة في شتى القطاعات، ومختلف أوجه التنمية المستدامة.

وأعرب عن تهنئته لجميع العاملين بمطار الملك خالد الدولي على ما بذلوه من جهود حثيثة خلال الفترة الماضية لنيل هذا المركز المشرف لمطار العاصمة.

يذكر أن صعود مطار الملك خالد الدولي للمركز الأول لأكثر المطارات التزاما بالمواعيد حول العالم، جاء بعد تصنيفه من قبل Cirium Diio في المركز الثالث خلال يناير الماضي، مما يعكس وتيرة التطور السريع التي حققها المطار على تصنيفه العالمي في غضون 5 أشهر فقط.

مطار الملك خالد الأكثر التزاما بالمواعيد حول العالم

يناير 2024 تصنيفه في المركز الثالث.

يونيو 2024 تصنيفه في المركز الأول.