وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحى بالنوبارية الجديدة

القاهرة - سامية سيد - الشربيني يوجه بتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية لإطالة العمر الافتراضي للمحطة.. والحفاظ على الاستثمارات

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي، بمدينة النوبارية الجديدة، بنظام المعالجة الثنائية، بطاقة 22 ألف م3 يومياً، يرافقه الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أشرف السماليجى، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.



وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه بمكونات المحطة، واستمع لشرح تفصيلى من القائمين على تشغيل المحطة، حول سير العمل بالمحطة، مؤكداً ضرورة تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية على أعلى مستوى، لإطالة العمر الافتراضي لمكونات المحطة، وتقديم الخدمات بكفاءة، والحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها فى تنفيذ المشروعات.



كما عقد الوزير اجتماعاً بمقر جهاز مدينة النوبارية، واستمع لشرح من المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز المدينة، حول سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف الأراضى المتاحة للاستثمار، وموقف المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها لخدمة سكان المدينة، وكذا مشروعات المرافق المختلفة، والموقف المالى للمدينة (إيرادات - مصروفات)، والمقترحات والحلول للتغلب على التحديات، وزيادة الموارد المالية الذاتية والمستدامة للمدينة.



كما استعرض المهندس شريف الشربيني، مقترحات استخدام الأراضي من خلال توطين مشروعات سكنية وخدمية جديدة لخدمة مشروع الدلتا الجديدة، حيث تمثل هذه الامتدادات الظهير العمراني للمشروع القومي والبنية المجتمعية له.