100 موظف حكومي يشارك في برنامج إدارة المخاطر المالية

من منطلق أهمية إدارة المخاطر؛ وضرورتها الملحة في التطورات الاقتصادية، أطلقت #وزارة_المالية ممثلةً بـ #مركز_المهارات_المالية، برنامج #إدارة_المخاطر_المالية، ضمن البرامج المقدمة لتعزيز مهارات الممارسين الماليين في الجهات الحكومية.



🔗 للمزيد: https://t.co/MyR22UqRV2 pic.twitter.com/v0bTFKyz76