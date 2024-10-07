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100 موظف حكومي يشارك في برنامج إدارة المخاطر المالية

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واس - الرياض 0 تبليغ

100 موظف حكومي يشارك في برنامج إدارة المخاطر المالية

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الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة المالية ممثلة في مركز المهارات المالية مؤخرًا، برنامج إدارة المخاطر المالية بمشاركة 100 موظف حكومي.
يأتي هذا بهدف رفع قدراتهم في تحديد وتقييم وتخفيف حدة المخاطر المالية، في أثناء إعداد الميزانية العامة للدولة باستخدام أحدث التقنيات. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة المالية (@MOFKSA)

برنامج إدارة المخاطر المالية

ويتلقى المشاركون في البرنامج تدريبًا مكثفًا في إعداد الميزانية العامة للدولة، وأساليب وأدوات إدارة المخاطر المالية وتحليل البيانات المتقدمة، إضافة إلى آلية وضع خطط المخاطر المرتبطة بإدارة السيولة.
ويعد برنامج إدارة المخاطر المالية أحد مبادرات مركز المهارات المالية الهادفة إلى تطوير قدرات موظفي الجهات الحكومية من الممارسين في إدارات المخاطر المالية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة في أثناء إعداد الميزانية العامة للدولة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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