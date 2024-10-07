شكرا لقرائتكم خبر عن 100 موظف حكومي يشارك في برنامج إدارة المخاطر المالية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة المالية ممثلة في مركز المهارات المالية مؤخرًا، برنامج إدارة المخاطر المالية بمشاركة 100 موظف حكومي.
يأتي هذا بهدف رفع قدراتهم في تحديد وتقييم وتخفيف حدة المخاطر المالية، في أثناء إعداد الميزانية العامة للدولة باستخدام أحدث التقنيات. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA)
ويعد برنامج إدارة المخاطر المالية أحد مبادرات مركز المهارات المالية الهادفة إلى تطوير قدرات موظفي الجهات الحكومية من الممارسين في إدارات المخاطر المالية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة في أثناء إعداد الميزانية العامة للدولة.
يأتي هذا بهدف رفع قدراتهم في تحديد وتقييم وتخفيف حدة المخاطر المالية، في أثناء إعداد الميزانية العامة للدولة باستخدام أحدث التقنيات. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA)
من منطلق أهمية إدارة المخاطر؛ وضرورتها الملحة في التطورات الاقتصادية، أطلقت #وزارة_المالية ممثلةً بـ #مركز_المهارات_المالية، برنامج #إدارة_المخاطر_المالية، ضمن البرامج المقدمة لتعزيز مهارات الممارسين الماليين في الجهات الحكومية.— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) October 7, 2024
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برنامج إدارة المخاطر الماليةويتلقى المشاركون في البرنامج تدريبًا مكثفًا في إعداد الميزانية العامة للدولة، وأساليب وأدوات إدارة المخاطر المالية وتحليل البيانات المتقدمة، إضافة إلى آلية وضع خطط المخاطر المرتبطة بإدارة السيولة.
ويعد برنامج إدارة المخاطر المالية أحد مبادرات مركز المهارات المالية الهادفة إلى تطوير قدرات موظفي الجهات الحكومية من الممارسين في إدارات المخاطر المالية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة في أثناء إعداد الميزانية العامة للدولة.