إدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار من بنك دبي الإسلامي بـ"ناسداك دبي"

رحّبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم إصدار الصكوك الإضافية من الدرجة الأولى بمعدل ربح سنوي يبلغ 5.25%، وشهدت طلباً قوياً من المستثمرين، وتجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة للطرح بنسبة كبيرة.

وتصل القيمة الإجمالية للشركات المدرجة في ناسداك دبي إلى 133 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الصكوك المدرجة 93 مليار دولار، من خلال 102 إدراج، مما يدعم مكانتها باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً لإدراجات الصكوك والسندات، وتلتزم البورصة بدعم قطاع التمويل الإسلامي وأدوات الدخل الثابت، ما يوفر منصة قوية للجهات المصدرة والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.



واستقطب هذا الإصدار الجديد، والذي تم إدراجه في بورصتي ناسداك دبي ويورونكست دبلن، اهتمام مجموعة متنوعة من المستثمرين، شملت عدداً من المؤسسات المالية والبنوك الخاصة ومديري الصناديق من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ما يعكس الإقبال المتزايد على الصكوك الإسلامية وثقة المستثمرين القوية في أسواق المال الإماراتية.

وبهذه المناسبة، قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: " يؤكد الإدراج الناجح لصكوكنا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في ناسداك دبي من جديد على الثقة الراسخة التي يضعها المستثمرون في بنك دبي الإسلامي، كما يشير في الوقت ذاته إلى المرونة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعاتها المستقبلية. وتماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، نواصل في بنك دبي الإسلامي إطلاق مبادرات تعزز اقتصادنا الوطني ومكانتنا الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي. ولا شك بأن إدراج صكوكنا في ناسداك دبي يوسع نفوذنا ويربطنا بقاعدة مستثمرين أوسع، ما يتيح لنا الاستفادة من منصة هذه البورصة المنظمة جيداً لتوسيع نطاق حضورنا الدولي وتعزيز علاقاتنا مع المستثمرين".

هذا ونجحت الصفقة، التي نُفذت خلال يوم تداول واحد، في تحقيق هامش إعادة ضبط بلغ 133.4 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، وهو أدنى هامش على مستوى العالم لإصدار رأس مال إضافي من الدرجة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ويتمتع بنك دبي الإسلامي بتصنيف ائتماني قوي من الوكالات العالمية، حيث حصل على تصنيف A3 (بنظرة مستقبلية مستقرة) من وكالة "موديز"، وتصنيف A (بنظرة مستقبلية مستقرة) من وكالة "فيتش"، وتبلغ القيمة الإجمالية لصكوك البنك المدرجة حالياً في ناسداك دبي أكثر من 9 مليار دولار أمريكي عبر 11 عملية إدراج مختلفة.