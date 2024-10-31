شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية توقع مذكرة تفاهم مع طيران الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت أرامكو السعودية وطيران الرياض، مذكرة تفاهم، تمهّد الطريق لتعاون محتمل في مجالات متعددة، مثل إمدادات الوقود منخفض الكربون والاستدامة، وذلك خلال أعمال الدورة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

وأعرب النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في أرامكو السعودية ياسر مفتي، عن سعادته للاطلاع على مجموعة واسعة من فرص التعاون المحتملة بين أرامكو السعودية وطيران الرياض، وهذا يُعبّر عن رغبة الشركتين في اعتماد أحدث التقنيات والارتقاء بالتجارب والإسهام في تحقيق أهداف الاستدامة. تطوير الوقود منخفض الكربون أشار إلى أن جهود أرامكو السعودية في تطوير الوقود منخفض الكربون، وتركيزها القوي على التحوّل الرقمي، وخبرتها في مجال الطيران، وغير ذلك من المجالات، توفر منصة قوية للتعاون المحتمل مع طيران الرياض.

من جهته، نوه الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في طيران الرياض آدم بوقديدة، بأن هذه الشراكة مع أرامكو السعودية تتوافق تمامًا مع الطموحات في أن نصبح شركة طيران عالمية رائدة ملتزمة بالاستدامة والوقود منخفض الكربون، ونهدف من خلال الاستفادة من خبرة أرامكو السعودية، إلى تحسين قدراتنا التشغيلية، وتوفير تجارب متميّزة لضيوفنا، وأداء دور مهم في تعزيز الأهداف البيئية والاقتصادية للمملكة.

