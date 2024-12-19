مختص: ‏”البناء الشخصي” أصبح قليلا في المملكة مع كود البناء السعودي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أكد المتخصص بالقطاع العقاري د. ماجد الركبان، ‏أن المنتجات العقارية تتغير وتطور مع الوقت والسبب في ذلك التغير في ثقافة المجتمع.

وأضاف خلال حديثه في برنامج سيدتي عبر قناة روتانا خليجية، أن “البناء الشخصي” أصبح قليلا في المملكة مع كود البناء السعودي ووجود ضمانات من المطوّرين العقاريين.

وأوضح أن التوقيت المناسب لامتلاك منزل يختلف من شخص لآخر، مشيرا إلى أن العقارات تنمو مع الوقت كقيمة وسعر.

وأفاد بأن هناك أخطاء كثيرة يقع فيها معظم الناس عند البناء، ومنها التكلفة والمبالغة اللازمة في المساحة أو في عدد الغرف.

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