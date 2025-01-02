شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025 فى الإمارات عيار21 بـ 285.00 درهم والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في الامارات اليوم الخميس، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم، متأثرةً بارتفاع الطلب العالمي وتذبذب أسعار الدولار. ووصل عيار 24 مبلغ 318.00 درهم.

وتشهد أسعار معدن الذهب خلال التعاملات اليوم انخفاض، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية جنباً إلى جنب مع هدوء الاضطرابات الجيوسياسية وتصاعد آمال انتهاء حرب روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم



عيار 24 سجل 318.00 درهم

عيار 22 سجل 294.50 درهم

عيار 21 سجل 285.00 درهم

عيار 18 سجل 244.25 درهم

عيار 14 سجل 188.00 درهم

عيار 12 سجل 161.25 درهم

الاونصة سجلت 9891.00 درهم

الجنيه الذهب سجل 2280.00 درهم

الأونصة بالدولار 2624.62 دولار



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

