شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الإثنين 20-1- 2025 في البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر اليورو اليوم الأثنين 20-1- 2025، أمام الجنيه المصرى في البنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 51.64 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 51.63 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 51.63 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك التجارى الدولى 51.64 جنيه للشراء، و51.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو في البنك المركزي المصري

51.64 جنيه للشراء.

51.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

51.63 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

51.63 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

51.62 جنيه للشراء.

51.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

51.64 جنيه للشراء.

51.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

51.66 جنيه للشراء.

52.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

51.64 جنيه للشراء.

51.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

51.65 جنيه للشراء.

51.95 جنيه للبيع