سعر الجنيه الاسترليني اليوم الإثنين 3-2-2025.. يغلق عند 61.93 جنيه للشراء

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الإثنين، 03 فبراير 2025 03:49 م

تراجع سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى خلال نهاية تعاملات اليوم الاثنين 3-2-2025، مسجلا 61.93 جنيه للشراء، و62.10 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر61.61 جنيه للشراء، 62.44 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى: سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى 61.93 جنيه للشراء. 62.10 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى 61.61 جنيه للشراء. 62.44 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر 61.61 جنيه للشراء. 62.44 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية 61.59 جنيه للشراء. 62.45 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib" سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib" 61.62 جنيه للشراء. 62.45 جنيه للبيع سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري 61.45 جنيه للشراء. 62.15 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 61.64 جنيه للشراء. 62.47 جنيه للبيع.



