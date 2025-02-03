شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 3-2-2025.. سجل 13.40 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى، استقرار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 3-2-2025، داخل البنوك المصرية، خلال ختام التعاملات اليومية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 13.36 جنيه للشراء، 13.44 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 13.40 جنيه للشراء، 13.44 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
13.40 جنيه للشراء.
13.44 جنيه للبيع.
13.36 جنيه للشراء.
13.44 جنيه للبيع.
13.36 جنيه للشراء.
13.44 جنيه للبيع.
13.39 جنيه للشراء.
13.44 جنيه للبيع.
13.39 جنيه للشراء.
13.44 جنيه للبيع.
13.05 جنيه للشراء.
13.41 جنيه للبيع.
13.35 جنيه للشراء.
13.44 جنيه للبيع.
13.36 جنيه للشراء.
13.45 جنيه للبيع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز