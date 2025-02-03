شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صعود سعر الذهب اليوم الإثنين 3-2-2025 وفقا لآخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم الأثنين 3-2-2025 ارتفاعا طفيفا وذلك وفقا لآخر تحديثات في سوق الذهب المحلي في مصر، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 حوالى3930 جنيها للجرام.

وشهد سوق الذهب العالمي تحولًا كبيرًا في يناير 2025، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.6%، ليُسجل أول ارتفاع شهري بعد انخفاض استمر لمدة شهرين متتاليين، بحسب النشرة الأسبوعية لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية.

وشهد سعر الذهب العالمي تطورات متلاحقة، وذلك منذ إعلان فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية في نوفمبر الماضي، حيث شهد الذهب زيادة في الطلب باعتباره أحد ملاذا آمنا للمدخرات، وساهمت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها بضرورة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، مما ساهم في صعود الذهب عالمياً وفي السوق المصري.

وأعلن الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي عن تثبيت سعر الفائدة والإبقاء عليه دون تغيير عند حدود 4.25٪ و4.5٪، وذلك في أول اجتماع له بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.

وتضمنت أسعار الذهب اليوم فى مصر الأتى:

- سجل الذهب عيار 24 نحو 4491.5 جنيه.

- سجل الذهب عيار 21 نحو 3930 جنيهات.

- سجل الذهب عيار 18 نحو 3368.5 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب 31440 جنيه.

