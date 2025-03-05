شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 5-3-2025 فى الإمارات عيار 21 بـ 314 درهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب فى دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين."

ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

عيار 24 352.00 درهم

عيار 22 سجل 327.50 درهم

عيار 21 سجل 314.00 درهم

عيار 18 سجل 269.00 درهم

عيار 14 سجل 208.00 درهم

عيار 12 سجل 178.25 درهم

الاونصة 10948.50 درهم

الجنيه الذهب 2512.00 درهم

الأونصة بالدولار 2920.05 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.



