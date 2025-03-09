شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 9-3-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد، وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار عن واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم الأحد فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.89جنيه للشراء.

13.93جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.96جنيه للشراء.

13.93جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.96جنيه للشراء.

13.92جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.95جنيه للشراء.

13.92جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.85جنيه للشراء.

13.92جنيه للبيع.



