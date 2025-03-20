شكرا لقرائتكم خبر عن «جبل عمر» توقع عقد بيع قطعة أرض في مكة المكرمة بـ1.14 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة جبل عمر للتطوير، اليوم، عقد بيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 6001 متر مربع، ضمن مشروعها بمدينة مكة المكرمة، لشركة أزهر.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الصفقة تقدر بـ1.140 مليار ريال، بالإضافة إلى تحمل المشتري ضريبة التصرفات العقارية وأتعاب السعي.
وأضافت أن سبب الصفقة، تنفيذ خطة الشركة بشأن تحسين هيكل رأس المال عبر خفض مديونية الشركة وتمويل المشروع القائم.
وتوقعت أن يكون للصفقة أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة بعد إتمام الصفقة.
وأوضحت أن استخدام المتحصلات من بيع الأصل لسداد أحد القروض وتمويل المشروع القائم.
