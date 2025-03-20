الارشيف / الاقتصاد

الموافقة لـ«الراجحي المالية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق لسهم «المداواة»

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

الموافقة لـ«الراجحي المالية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق لسهم «المداواة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة لـ«الراجحي المالية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق لسهم «المداواة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت شركة تداول على طلب شركة الراجحي المالية لمزاولة أنشطة صناعة السوق لسهم شركة المداواة التخصصية الطبية (9594) ابتداءً من 23/03/2025.
وبحسب تداول، تكون التزامات صانع السوق على شركة المداواة التخصصية الطبية (9594) كالآتي:
• الحد الأدنى لبقاء الأوامر: 50%.
• الحد الأدنى من حجم الأوامر: 50,000 ريال.
• الحد الأعلى للفارق السعري: 5%.
• الحد الأدنى للقيمة المتداولة: لا ينطبق
ونوهت بممارسة أنشطة صناعة السوق من قِبل شركة الراجحي المالية كما هو محدد في لوائح وإجراءات صناعة السوق.
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

Advertisements

قد تقرأ أيضا