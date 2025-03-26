شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. وزير الإسكان يعلن عن طرح 400 ألف وحدة سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤتمرا صحفيا، غدا الخميس الموافق 27 مارس 2025، للإعلان عن طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف شرائح المجتمع تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان المهندس شريف الشربيني، أشار لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبدء في الطرح المجمع للوحدات السكنية بإجمالي عدد وحدات يقدر بحوالي 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وكذا للإسكان فوق المتوسط والفاخر، مؤكدًا أهمية الانتهاء من كافة الإجراءات ليتم طرح الوحدات في أقرب وقت ممكن.