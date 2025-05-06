شكرا لقرائتكم خبر عن أيان للاستثمار تستهل عام 2025 بتحقيق أرباح تاريخية بلغت 366.48 مليون ريال للربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس مجلس إدارة شركة أيان للاستثمار فيصل بن عبدالله القحطاني عن تحقيق قفزة نوعية في أداء الشركة المالي خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 ، حيث حققت الشركة أرباح صافية بلغت 366.48 مليون ريال بزيادة نسبتها 755% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق 2024 البالغة خسائرها بمبلغ ( 55.92 ) مليون ريال، وزيادة نسبتها 1529% عن الربع السابق البالغة خسائرها بمبلغ ( 25.65 ) مليون ريال.

وأرجع القحطاني أسباب التحول الإيجابي في الأداء المالي للشركة إلى أثر إتمام الصفقة الجوهرية مع شركة دله للخدمات الصحية، والتي تضمنت نقل كامل ملكية "أيان للاستثمار" في شركتي الأحساء والسلام للخدمات الطبية إلى "دله" مقابل عوض نقدي، وعوض غير نقدي تمثل بإصدار أسهم لصالح أيان في شركة "دله" ، مما أثمر عن تحسن لافت في مؤشرات الربحية والهوامش المالية، وتخفيض الخسائر المتراكمة، وتحقيق سيولة نقدية إضافية، في الوقت الذي تمكنت فيه الشركة من إنهاء كافة التزاماتها ومديونياتها وفقاً للصفقة الجوهرية مع دله الصحية والتي التزمت الأخيرة بموجبها بتحمّل كافة الالتزامات المالية المترتبة على شركتي الأحساء والسلام للخدمات الطبية .

وأشار القحطاني إلى الأثر الإيجابي الذي عكسته الصفقة الجوهرية مع دله على نتائج الشركة للربع الأول، وما تمثله من خطوة استراتيجية هامة تمهّد لبداية جديدة لمسيرة الشركة، وتعزز من قيمتها ومكانتها في السوق، وقدرتها على الاستجابة لتطلعات مساهميها.

وأكد القحطاني على التزام أيان للاستثمار تنويع قاعدة استثماراتها وبما يمنحها القدرة على إعادة توجيه الموارد في السوق السعودية، واستكشاف شراكات جديدة لا سيما ضمن قطاعات منسجمة مع استراتيجيات التحول الوطني ورؤية 2030.