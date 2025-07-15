شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني يختتم تعاملات اليوم الثلاثاء 15-7-2025 على تراجع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالثلاثاء، 15 يوليو 2025 03:40 م
اختتم سعر الجنيه الإسترليني تعاملاته أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصري اليوم الثلاثاء 15-7-2025 على تراجع ،ليسجل فى البنك المركزي 66.38 جنيه للشراء، و66.58 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 66.25 جنيه للشراء، و66.55 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العرو السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
66.25 جنيه للشراء.
66.55 جنيه للبيع.
66.25 جنيه للشراء.
66.56 جنيه للبيع.
66.24 جنيه للشراء.
66.56 جنيه للبيع.
66.26 جنيه للشراء.
66.48 جنيه للبيع.
66.25 جنيه للشراء.
66.56 جنيه للبيع.
66.35 جنيه للشراء.
66.57 جنيه للبيع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز