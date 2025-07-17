شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 17 -7-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 17 يوليو 2025 استقرارا حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.534 جنيه للشراء.

13.589جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.643جنيه للشراء.

13.573جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.643جنيه للشراء.

13.571جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.531جنيه للشراء.

13.573جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.63جنيه للشراء.

13.57جنيه للبيع.