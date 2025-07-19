شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 19 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ 35.025 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في البحرين، اليوم السبت، تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وسجل عيار 18 سعر 30.200 دينار، وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 40.025 دينار

عيار 22 سجل 36.675 دينار

عيار 21 سجل 35.025 دينار

عيار 18 سجل 30.200 دينار

عيار 14 سجل 23.475 دينار

عيار 12 سجل 20.125 دينار

الاونصة 1252.250 دينار

الجنيه الذهب 281.825 دينار

الأونصة بالدولار 3330.45 دولار



وتراجعت أسعار الذهب يوم الخميس متأثرة بارتفاع الدولار وهدوء التوترات في الأسواق بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن احتمالية إقالته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، "ضئيلة للغاية"، تراجع الذهب الفوري بنسبة 0.55% ليصل إلى 3,329 دولارًا للأوقية.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% لتسجل 3,335 دولارًا.