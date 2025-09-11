سعر سهم ConocoPhillips (COP) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 11-09-2025

هبط سعر سهم ديري آند كومباني DEERE & COMPANY (DE) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة على ما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 495.00$، ليستهدف مستوى الدعم 447.65$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط