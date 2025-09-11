الاقتصاد

سعر سهم ايه تي آند تي (T) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 11-09-2025

  • سعر سهم ايه تي آند تي (T) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 11-09-2025 1/2
  • سعر سهم ايه تي آند تي (T) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 11-09-2025 2/2

11-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-11 12:34PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

هبط سعر سهم ديري آند كومباني DEERE & COMPANY (DE) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة على ما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 495.00$، ليستهدف مستوى الدعم 447.65$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

