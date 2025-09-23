شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بفعل عدم استئناف صادرات كردستان العراق والان مع بالتفاصيل

ارتفع سعر الإيثريوم على نحو طفيف خلال تداولات اليوم الثلاثاء مقلصاً المكساب التي حققها في وقت سابق اليوم، وذلك في ظل تخارج التدفقات من صناديق المؤشرات المتداولة للإيثريوم والبيتكوين.



وتكبدت صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المرتبطة بالبيتكوين والإيثريوم خسائر إجمالية بلغت 439 مليون دولار يوم الاثنين، ما محا جزءًا كبيرًا من التدفقات الداخلة خلال الأسبوع الماضي، في وقت أعاد فيه المستثمرون تموضعهم بعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة واستعدادهم لصدور بيانات التضخم المقبلة.



وقادت صناديق البيتكوين موجة الخروج بتسجيل 363.1 مليون دولار من التدفقات الخارجة، وجاء في المقدمة صندوق FBTC التابع لـ Fidelity الذي خسر 276.7 مليون دولار، يليه صندوق ARKB التابع لـ ARK 21Shares بخسائر بلغت 52.3 مليون دولار، وفق بيانات Farside Investors.



في المقابل، شهدت صناديق الإيثريوم عمليات استرداد بقيمة 76 مليون دولار، جاء أبرزها من صندوق FETH التابع لـ Fidelity الذي فقد 33.1 مليون دولار، يليه صندوق ETHW التابع لـ Bitwise بخسائر بلغت 22.3 مليون دولار، ثم صندوق ETHA التابع لـ BlackRock الذي خسر 15.1 مليون دولار.



وقال المحلل على السلسلة علي مارتينيز لموقع Decrypt إن عمليات الاسترداد يوم الاثنين كانت “مدفوعة إلى حد كبير بتموضع قصير الأجل من جانب المتداولين الذين عدّلوا مراكزهم استجابةً لخفض الفائدة الأخير من الفيدرالي واقتراب بيانات التضخم”. وأضاف: “إذا جاءت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة أقل من المتوقع، فقد نشهد سريعًا عودة التدفقات إلى المنطقة الإيجابية”.



وكانت صناديق البيتكوين والإيثريوم قد اجتذبت الأسبوع الماضي تدفقات بلغت 977 مليون دولار و772 مليون دولار على التوالي، وفق التقرير الأسبوعي لشركة CoinShares.



وقال المحلل دين تشين من Bitunix لموقع Decrypt إن “التدفقات الخارجة تشير إلى مرحلة من جني الأرباح وتقليص المديونية، أكثر من كونها دخولًا في سوق هابطة هيكلية”. وأضاف: “إذا تحولت التدفقات إلى إيجابية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، فقد يرتفع سعر البيتكوين بسرعة فوق 113,000 دولار، والإيثريوم نحو 4,200 دولار. أما إذا استمرت التدفقات الخارجة، فقد يعيد البيتكوين اختبار مستوى 108,000 دولار، والإيثريوم قد يتراجع إلى 3,900 دولار”.



وأظهرت بيانات CoinGlass أن أكثر من 354 مليون دولار من المراكز في سوق العملات المشفرة تمت تصفيتها خلال اليوم الماضي، من بينها 44 مليون دولار مرتبطة بالبيتكوين و53 مليون دولار بالإيثريوم.



وأكد تشين أن على المستثمرين مراقبة “تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة والرافعة المالية في المشتقات، باعتبارها الإشارات الرئيسية لأي انعكاس مستدام في السوق”.



من جانبه، قال روتشير غوبتا، الشريك المؤسس لشركة Gyld Finance، إن ما يشهده السوق هو “خروج للرافعة المالية التي تراكمت خلال الأسابيع الماضية”، مشددًا على أن البيئة الكلية للأصول الرقمية ما تزال داعمة، مشيرًا إلى “خفض الفائدة من الفيدرالي، وتسجيل مؤشري S&P500 وناسداك مستويات قياسية، وارتفاع سندات الخزانة الرقمية”.



وحذر غوبتا من أن فترة من “التجميع الصحي” قد تشهد خلالها السوق إعادة ضبط بعد مستويات مفرطة من الرافعة المالية والتموضع الاستثماري.



ورغم النزعة السلبية على المدى القريب، حيث وصل انحراف دلتا عقود الخيارات بين الشراء والبيع إلى أعلى مستوى منذ مطلع أغسطس، إلا أن متداولي الخيارات ما زالوا “متفائلين بشأن الربع الرابع”، بحسب ما قاله سابقًا آدم شو، رئيس الأبحاث في GreeksLive، لموقع Decrypt.



من ناحية أخرى، وفي كلمته أمام غرفة تجارة "بروفيدنس" في ولاية رود آيلاند، اليوم، صرح رئيس الفيدرالي باول بأن الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر تتمثل في ارتفاع التضخم وضعف سوق العمل.



وأضاف باول أن أسعار الفائدة الحالية “تعد جيدة” للتعامل مع كلا التهديدين، مشيرًا إلى أنه لا يرى حاجة ملحة لخفضها بشكل كبير وسريع.



الإيثريوم



ارتفع سعر الإيثريوم بحلول الساعة 20:44 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 0.3% إلى 4160.9 دولار.