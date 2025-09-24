تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 24-09-2025

استغل سعر الغاز بتداولات يوم أمس العزم الإيجابي الناتج عن اندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 ليؤجل بذلك الهجوم السلبي باستقراره حاليا فوق 3.050$ لنلاحظ تحقيقه لبعض المكاسب باستقراره قرب 3.150$.

لن يؤثر الارتفاع الحالي على السيناريو الرئيسي الهابط نظرا لثباته المتكرر دون المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 2.265$ لنتوقع تشكيله قريبا لبعض التداولات الجانبية ومن ثم ليبدأ بتشكيل موجات سلبية ليكرر الضغط على مستوى 2.820$, أما نجاحه بتجاوز المقاومة والثبات أعلاها سيعيده ذلك للمسار الصاعد وليمنحه فرصة قوية لتسجيل العديد من المكاسب باندفاعه أولا نحو 3.450$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.820$ و 3.220$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة