الين يعمق خسائره لأدنى مستوى في 8 أسابيع وسط تباطؤ التضخم

•الين الياباني على وشك تكبّد أكبر خسارة أسبوعية في شهرين ونصف

•تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في أكتوبر المقبل



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى في ثمانية أسابيع ،في طريقه صوب تكبّد أكبر خسارة أسبوعية في شهرين ونصف تقريبًا ،مع استمرار عمليات بيع العملة في سوق الصرف الأجنبي.



أظهرت بيانات استقرار التضخم الأساسي في طوكيو بأقل من توقعات الاقتصاديين خلال سبتمبر ،مما يوضح استمرار تراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني ،وعليه تراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في أكتوبر المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.1% إلى ( 149.96¥) الأعلى منذ 1 أغسطس الماضي، من سعر افتتاح اليوم عند (149.79¥)، و سجل أدنى مستوى عند (149.33¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس منخفضًا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،بسبب صدور بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة ، قلصت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في أكتوبر.



التعاملات الأسبوعية

•على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالين الياباني منخفض حتى اللحظة بحوالي 1.35% مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تكبّد خامس خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل يوليو الماضي.



•تعاذ تلك الخسارة الأسبوعية الأسوأ في شهرين ونصف إلى الغموض السياسي في اليابان ، بالإضافة إلى صعود الدولار الأمريكي وارتفاع العوائد في الولايات المتحدة، مدفوعَين بالبيانات الاقتصادية وتعليقات الاحتياطي الفيدرالي.



التضخم الأساسي في طوكيو

أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى اليابان ،ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي فى طوكيو بنسبة 2.5% فى سبتمبر ،اقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.8% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 2.5% في أغسطس،والتي تعد أقل وتيرة منذ مارس الماضي.



ومما لا شك فيه أن استقرار الأسعار ،يقلص الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى بنك اليابان المركزي ،مما يقلل من فرص إجراء زيادات فى أسعار الفائدة اليابانية هذا العام.



الفائدة اليابانية

•عقب البيانات أعلاه ،تراجع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أكتوبر من 50% إلى 35%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

