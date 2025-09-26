شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو على وشك تكبّد خسارة أسبوعية وسط ضغوط سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتألق في سوق الصرف الأجنبي

•السوق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة الأوروبية



ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،حيث النشاط الملحوظ لعمليات الشراء من مستويات منخفضة.



رغم هذا الارتفاع ،غير أن العملة الموحدة "اليورو" في طريقها صوب تكبّد أول خسارة أسبوعية في شهر ،وسط تنامي الضغوط السلبية ،خاصة تألق العملة الأمريكية الواسع و المدفوع بالبيانات الاقتصادية القوية وتعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الحِذرة.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.15% إلى ( 1.1682$) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1665$) ،وسجل أدنى مستوى عند ( 1.1657$).



•أنهي اليورو تعاملات الخميس منخفضًا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.1645 دولارًا ، بعد صدور بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ،فالعملة الأوروبية الموحدة"اليورو" منخفضة حتى اللحظة بحوالي 0.55% مقابل الدولار الأمريكي ، على وشك تكبّد أول خسارة أسبوعية فى شهر.



الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.1% ،ليتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 98.61 نقطة ،عاكسًا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي ضمن نطاق محدود ،مع عزوف المستثمرون عن بناء مراكز شرائية جديدة قبيل صدور التقرير الشهري لنفقات الاستهلاك الشخصي فى الولايات المتحدة.



والعملة الأمريكية فى طريقها صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى شهرين ،وسط تسارع عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ،خاصة بعد صدور بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى تعليقات حِذرة من بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



أظهرت البيانات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام ،بأفضل وتيرة فى عامين ،متفوقًا على توقعات السوق ،مع انخفاض تجاوز التوقعات لطلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي.



عقب تلك البيانات ، ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع أكتوبر من 92% إلى 88%، وارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 8% إلى 12%.



الفائدة الأوروبية

•مصادر: يعتقد صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي أنه لا حاجة لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة لتحقيق معدل تضخم بنسبة ٢٪، على الرغم من التوقعات الاقتصادية الجديدة التي تشير إلى انخفاض في معدل الفائدة خلال العامين المقبلين.



•مصادر: أنه ما لم تتعرض منطقة اليورو لصدمة اقتصادية كبيرة أخرى، فمن المتوقع أن تبقى تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية لبعض الوقت.



•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى أكتوبر مستقر حاليًا حول 10%.



•قلص المتداولون رهاناتهم على تخفيف البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية، مُشيرين إلى انتهاء دورة خفض أسعار الفائدة لهذا العام.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون على مدار الفترة المقبلة صدور عديد البيانات الاقتصادية فى أوروبا ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.



نظرة فنية

