سعر سهم معادن (1211) يغلق عند أعلى سعر في تاريخه – توقعات اليوم – 07-10-2025

قفز سعر سهم الشركة التعاونية للتأمين (8010) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 129.20 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 149.80.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد