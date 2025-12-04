شكرا لقرائتكم خبر عن الإيثريوم يتراجع بفعل عمليات جني الأرباح وترقب قرار الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

انخفضت أسعار الإيثريوم خلال تداولات اليوم الخميس في ظل عمليات لجني الأرباح وكذلك الترقب عن كثب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي لمعرفة قراره حول الفائدة.

هذا، وقد قامت شبكة إيثريوم بتفعيل ترقية Fusaka على الشبكة الرئيسية يوم الأربعاء، في ثاني تحديث رئيسي هذا العام، لتقدم تغييرات في إتاحة البيانات وسعة الكتل، يقول المطورون إنها ستحدد المرحلة التالية من مسار توسّع الشبكة.

وقد تم تفعيل الترقية عند رقم الكتلة 18,200,000 في وقت متأخر بعد الظهر، عقب عمليات نشر اختبارية عبر شبكات Holesky وSepolia وHoodi التجريبية على مدار أكتوبر. واستكملت فرق العميل البرمجي اختبارات الجاهزية النهائية في وقت سابق هذا الأسبوع.

وبحسب بيانات CoinGecko، فقد تحرك سعر إيثريوم إيجابياً بعد الترقية، متداولاً بين نحو 3,150 و3,210 دولارات خلال الساعات التالية لدخول “فوساكا” حيز التنفيذ، مواصلاً الصعود مساء الأربعاء وحتى ما بعد منتصف الليل. وارتفع السعر حالياً بنسبة 4.3% خلال اليوم ليصل إلى 3,200 دولار.

كما ارتفع حجم التداول من 28.2 مليار دولار إلى 32 مليار دولار خلال نحو ست ساعات. وعُزي هذا التحسن إلى “عمليات تجميع قوية من محافظ القرش” التي تمتلك من 1,000 إلى 10,000 ETH وفق تحليل مبكر لشركة Santiment.

وقالت منصة Blockscout — مستكشف الكتل مفتوح المصدر لشبكات EVM — في تصريح لموقع Decrypt إن تفعيل “فوساكا” “أخيراً ينسجم” مع حجم النشاط القائم بالفعل عبر منظومة الشبكات من الطبقة الثانية.

وأضافت: “قبل التفعيل، لاحظنا مؤشرات استعداد لزيادة معدل نقل البيانات عبر شبكات الطبقة الثانية التي نفهرسها، وكان أبرزها تغيرات واضحة في أنماط نشر البيانات”.

وأشارت إلى أن عدة شبكات Rollups بدأت “زيادة وتيرة تقديم الجذور الحاكمة للحالة (state-roots) وتعديل فترات الكتل”، ما قد يعني “جدولة أكثر سلاسة وتحديثات أكثر انتظاماً للدفعات”. ورغم أن الاتجاه تدريجي وليس فجائياً، فإنه “ملحوظ”، ويعكس “منظومة تستعد لمزيد من السعة وتدفق بيانات أكثر قابلية للتوقع”.

تقنية جديدة تقلّل الأعباء وتُمهّد للشاردينغ

تقدّم ترقية “فوساكا” نظام PeerDAS، وهو آلية لأخذ عينات من توافر البيانات، تتيح لكل عقدة تخزين جزء فقط من بيانات Blob المنشورة، بدلاً من كل البايتات. ويساهم ذلك في خفض متطلبات النطاق الترددي والتخزين، ويمنح الشبكة القدرة على زيادة معدل بيانات Blobs بنحو ثمانية أضعاف مقارنة بالحدود السابقة.

وقال الشريك المؤسس لإيثريوم فيتاليك بوتيرين في تغريدة: “PeerDAS في فوساكا مهم لأنه يمثل حرفياً الشاردينغ. الشاردينغ كان حلماً لإيثريوم منذ 2015، وأخذ العينات لتوافر البيانات منذ 2017، وها نحن نملك ذلك الآن”.

كما تتيح الترقية تغييرات Blob-Parameter-Only (BPO) التي تسمح بزيادة سعة الـBlobs دون الحاجة لعملية Hard Fork كاملة، وفقاً لخارطة الطريق الرسمية لإيثريوم.

وتتضمن أيضاً تعديلات على رسوم الـBlobs الأساسية لمنع انهيارها عند ارتفاع أسعار الغاز، التي تُستخدم لتنفيذ المعاملات وتشغيل العقود الذكية على الشبكة.

وتضيف “فوساكا” تحسينات تجعل المعاملات أكثر أماناً وأسهل في التنفيذ، وهو ما قال المطورون إنه قد يساعد في خفض التكاليف وتعزيز اللامركزية مع ارتفاع النشاط على الشبكة.

بنية تحتية جديدة وتأثيرات على منظومة الطبقة الثانية

وصف شيف شانكار، الرئيس التنفيذي لمنصة Boundless للحوسبة المعتمدة على Zero-Knowledge، الترقية بأنها “تحديث ثقيل على مستوى البنية التحتية”.

وأضاف: “التغييرات المضمنة طلبات متواصلة منذ وقت طويل، وهي توسّع السعة بشكل ملموس دون الإخلال بأساسيات النظام”.

وبحسب دراسة للبنك السويسري Sygnum Bank: “من المرجح أن تؤثر هذه التحسينات على تدفق القيمة عبر الطبقة الأولى لإيثريوم، والمستفيد المباشر هو مساحة الكتل على الطبقة الأولى”.

“ومع زيادة كفاءة الشبكة في التنفيذ أو معالجة كميات أكبر من البيانات، ستؤدي الآثار إلى زيادة تدريجية في حرق الرسوم ومكافآت المدققين. هذه الآثار لن تظهر فوراً، لكنها ستتراكم ببطء مع ارتفاع النشاط”.

ويرى غيوم بونسون، المدير التقني في منصة تطوير البلوك تشين Alchemy، أن الترقية “ستغير الوضع التنافسي بين شبكات الـRollups” وستساعد في “تحديد الآثار المستقبلية للدورة القادمة”.

تُعد الـRollups حلول توسعة من الطبقة الثانية لإيثريوم، حيث تنفذ المعاملات خارج السلسلة مع نشر بياناتها للسلسلة الرئيسية.

تعزيز اللامركزية واستقطاب المؤسسات

وقال إدوين ماتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Brickken للترميز الرقمي: “الترقية تمثل تحسّناً هيكلياً في بنية تسوية المعاملات لإيثريوم”.

“من خلال تقليل عبء البيانات الذي يجب على الـRollups والمدققين معالجته، تصبح الشبكة أكثر قابلية للتوقع من حيث الأداء والتكلفة”.

“تلك القابلية للتوقع هي ما تبحث عنه المؤسسات الخاضعة للرقابة عندما تقيّم ما إذا كانت السلسلة العامة يمكنها دعم إصدار الأصول وأنشطة ما بعد التداول على نطاق واسع”.

وأضاف ماتا أن “فوساكا” تخفض بشكل فعّال الحد التشغيلي للمشاركة في تشغيل العقد nodes بطريقة تساعد على توسيع قاعدة المدققين وتقليل مخاطر التركّز.

واختتم قائلاً: “أسواق المال تعتمد على شبكات مرنة بلا نقطة فشل واحدة، وتحسين اللامركزية يساهم مباشرة في تلبية هذا الشرط”.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر الإيثريوم بحلول الساعة 21:23 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 0.5% إلى 3135.2 دولار.