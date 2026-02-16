جنود أميركيون يصلون إلى نيجيريا ضمن دعم أمني

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن ​المتحدث باسم وزارة الدفاع في نيجيريا، ⁠اليوم الاثنين، أن ​حوالي ​100 ‌جندي أميركي ⁠وصلوا إلى ​البلاد فميا تكثف ‌فيه الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ​ضد أنشطة الجماعات المتطرفة والإرهاب.

وقال الجيش، في بيان، إن وصول القوات الأميركية جاء بعد طلب قدمته الحكومة النيجيرية إلى الحكومة الأميركية للمساعدة في التدريب والدعم الفني وتبادل المعلومات الاستخبارية.

وشنت الولايات المتحدة، في ‌ديسمبر الماضي، غارات استهدفت متشددين مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

⁠ويعمل ‌فريق ‌صغير من العسكريين الأميركيين ⁠على الأرض ​للمساعدة في تعزيز قدرات نيجيريا المتعلقة بالمخابرات وللمساعدة في تدريب الجيش وقوات الأمن.

وقال الميجر جنرال سامايلا أوبا، المتحدث باسم قيادة الدفاع النيجيرية، إن ​القوات الأميركية ‌ستتولى ⁠مهمة ‌تدريب القوات المحلية وتقديم المشورة ‌لها، لكنها لن تشارك في أي عمليات قتالية.

وذكر الجيش ⁠النيجيري، في وقت سابق من فبراير ​الجاري، أنه يتوقع وصول نحو 200 عسكري أميركي إضافي.